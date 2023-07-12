مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في قلقيلية ونابلس

اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال بناية سكنية في شارع عصيرة بنابلس، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكريةللمدينة من المحور الشمالي، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، حيث بلغ عن اشتباكات مسلحة في المدينة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات في مدينتي قلقيلية ونابلس.

واقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال بناية سكنية في شارع عصيرة بنابلس، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية للمدينة من المحور الشمالي، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، حيث بلغ عن اشتباكات مسلحة في نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حسام الرزة خلال اقتحام شارع عصيرة، كما اعتقلت الأسير المحرر سائد المصري من منزله.

ودارت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، حيث أصيب 5 شبان جراء استنشاق غاز خلال المواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة لشارع عصيرة.

واعتدت قوات الاحتلال على مركبة إسعاف مما تسبب بكسر الزجاج الأمامي للمركبة خلال اقتحام مدينة نابلس، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت أحياء سكنية في مدينة قلقيلية لتنفيذ اعتقالات.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة سليط من مخيم نور شمس، وذلك بعد إطلاق النار على مركبته قرب بلدة بلعا شرق طولكرم.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة المحتلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت 11 عملا مقاوما.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” عملية إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة وحالة إحراق للمستوطنات وتصديين للمستوطنين وحالتي تحطيم مركبات مستوطنين وأربع مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

وألقى شبان عبوة ناسفة باتجاه مستوطنة “شاكيد” في منطقة جنين، ما أدى لاندلاع النيران في أراضي المستوطنات.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في رام الله، تخللها عمليات إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

وشهدت كل من مناطق جبل جرزيم ومخيم عسكر وعورتا مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها عمليات إلقاء حجارة.

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