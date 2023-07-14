أهالي أم صفا يزيلون بؤرة استيطانية وإصابات إثر مواجهات في كفر قدوم

تشهد أم صفا منذ أسابيع هجوما متواصلا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل ومركبات الفلسطينيين، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم بحماية قوات الاحتلال.

أزال أهالي قرية أم صفا شمال غرب رام الله اليوم الجمعة البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون على أراضي القرية قبل أسبوعين.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن "فعاليات شعبية وجماهيرية بدأت على الأراضي منذ اللحظة الأولى التي أقام فيها المستوطنون البؤرة، واستشهد إثرها الشاب عبد الجواد صالح يوم الجمعة الماضي، بعد أن أطلق جندي إسرائيلي الرصاص المباشر عليه، خلال المواجهات التي اندلعت على أراضي القرية".

وجرى إزالة البؤرة الاستيطانية من أراضي بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، بعد مواجهات عنيفة وقعت مع المستوطنين المتواجدين في المنطقة، ما أدى إلى انسحابهم من أراضي البلدة أيضا.

وكان فلسطيني قد أصيب بقنبلة صوت والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان في القرية، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة صوت في قدمه والعشرات بالاختناق.

وتشهد أم صفا منذ أسابيع هجوما متواصلا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل ومركبات الفلسطينيين، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم بحماية قوات الاحتلال.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إثر اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أسفر عن إصابة 6 منهم وجرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات بعد أداء صلاة الجمعة من أمام مسجد عمر بن الخطاب، تنديدا باستمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين، ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية والداعية إلى تصعيد المقاومة الشعبية.

وفي السياق، منع الاحتلال الفلسطينيين من إقامة صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

ورفع المشاركون ونشطاء ضد الاستيطان اللافتات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وبسياسة الاستيلاء على الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية.

وشدد على ضرورة توسيع المشاركة السلمية لمناهضة الاستيطان، ومواجهة مخططات الاستيطان الرامية إلى نهب مزيد من أراضي ديراستيا لصالح التوسع الاستيطاني.

يذكر أن فعالية ديراستيا تنظم للأسبوع الرابع على التوالي بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية وفعاليات البلدة كافة.