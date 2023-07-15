مواجهات إثر قمع الاحتلال وقفة ضد هدم المنازل في سلوان

أدى المشاركون في الوقفة صلاة العصر أمام المنزل، قبل أن تقمعهم قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوبهم.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت وقفة ضد هدم المنازل في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، أعقبها وقوع مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط الوقفة التضامنية مع عائلة الرجبي، واعتدت على المشاركين بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وجاء في التفاصيل، أن وقفة إسناد نظمت أمام منزل المواطن حربي الرجبي في حي البستان ببلدة سلوان، بعدما تلقى إخطارا من الاحتلال بهدم منزله.

وأدى المشاركون في الوقفة صلاة العصر أمام المنزل، قبل أن تقمعهم قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوبهم، ما تسبب باشتعال أعشاب قرب المنزل دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتتواصل عمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، إذ شهدت 20 حالة هدم وتجريف خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي منها 8 عمليات هدم قام بها أصحاب منازل رغما عنهم وتفاديا للغرامات المالية الباهظة.