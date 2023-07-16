مواجهات واعتقالات في الضفة

قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت عضو مجلس اتحاد الطلبة بجامعة النجاح الوطنية عز الدين ريحان، والأسير المحرر مالك بلال اشتية بعد مداهمة منزليهما في بلدة تل جنوب غرب نابلس.

مواجهات مع الاحتلال في الضفة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، ثلاثة شبان من محافظة نابلس، بينهم أسير محرر.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت عضو مجلس اتحاد الطلبة بجامعة النجاح الوطنية عز الدين ريحان، والأسير المحرر مالك بلال اشتية بعد مداهمة منزليهما في بلدة تل جنوب غرب نابلس.

والشاب عز الدين ريحان طالب بكلية الهندسة ومسؤول اللجنة المالية في مجلس طلبة جامعة النجاح، وهو العضو الثاني بمجلس الطلبة الذي يعتقله الاحتلال خلال عشرة أيام.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد يدك من منزله في بلدة قوصين غرب نابلس.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد المالك أبو صلاح من بلدة عرابة، أثناء مروره على حاجز عسكري "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات مسلية، عرابة، مركة وفحمة جنوب جنين، كما اقتحمت قرى جلبون، فقوعة، بيت قاد وعربونة، وشنت حملات تمشيط واسعة وسيرت آلياتها في شوارع وأحياء القرى والبلدات في خطوات استفزازية.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سالم محمد الهريمي خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية أبو نجيم جنوب المحافظة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في محافظة بيت لحم، ومنها بيت فجار، وحرملة، وبيت فالوح، وبتير، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال أسامة احريزات وشقيقه مجدي، بعد أن داهمت منزلهما وعبثت بمحتوياتهما في بلدة يطا قضاء الخليل.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني تجاه الشبان الذين ردوا برشقهم بالحجارة.

ونفذت قوات الاحتلال 380 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، بينها 45 بحق أطفال و10 سيدات.