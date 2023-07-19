اعتداءات المستوطنين تتواصل: اقتحامات واعتقالات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، حسب ما أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها اشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، حسب ما أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

واعتلت قوات الاحتلال أسطح المنازل خلال الاقتحام المستمر لمخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، حيث اقتحمت القوات عشرات المنازل وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات بعد تنفيذها حملة اعتقالات.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات معززة من الاحتلال بلدة رمانة، ونفذت حملة مداهمات وتفتيشات للمنازل، حيث اندلعت مواجهات خلال التصدي للقوات المقتحمة التي اعتقلت عددا من الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الديوك التحتا بمدينة أريحا، وصورت عددا من منازل الفلسطينيين.

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة دير بلوط قضاء سلفيت، أوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت تنقلهم.

يأتي ذلك، في وقت تواصلت اعتداءات عصابات المستوطنين على الفلسطينيين، حيث قام مستوطنون، برعي مواشيهم في أراضي الفلسطينيين ومزروعاتهم، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن المستوطنين أطلقوا أغنامهم بأراضي الفلسطينيين في منطقة "فتح سدره" وخربوا نحو 80 شتلة زيتون، تعود ملكيتها لكل من علي محمد عودة الحمامدة، وخليل محمد حمامدة، وعيسى محمد الحمامدة.

وتتعرض مسافر يطا وباديتها إلى هجمة متواصلة من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم.

وفي ساعات متأخرة من الليل، اقتحم عشرات المستوطنين، البلدة القديمة من القدس المحتلة، بمسيرة استفزازية، رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية، ورددوا هتافات مناهضة للمواطنين المقدسيين.

وأغلقت قوات الاحتلال عددا من الحارات والأزقة لتأمين الحماية للمستوطنين ولتسهيل مرورهم، كما أغلقت الطريق إلى باب الأسباط أمام المصلين الخارجين من المسجد الأقصى، بسبب المسيرة.