الضفة: مستوطنون يجددون هجماتهم ومواجهات مع الاحتلال

أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

هاجم مستوطنون منازل وبلدات في الضفة الغربية المحتلة مساء السبت، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في قرية عوريف جنوب نابلس، هاجم مستوطنون من مستوطنة "يتسهار" مدرسة البلدة وعددا من المنازل بالحجارة، فيما تصدى الأهالي لهم.

واندلعت مواجهات في المنطقة الشرقية من القرية عقب تدخل قوات الاحتلال وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز صوب الفلسطينيين.

وفي قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال تأمينها لهجوم المستوطنين على منازل المواطنين.

وفي التفاصيل، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة أحد المنازل في منطقة حراشة بالقرية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في المنزل.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وعلى مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله، اندلعت مساء السبت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.