تخللتها اشتباكات ومواجهات: حملة اعتقالات بالضفة والقدس

أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون، فيما اندلعت اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق واستهداف لمواقع عسكرية للاحتلال في منطقة جنين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 37 فلسطينيا من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

اعتقالات واقتحامات للمدن الفلسطينية

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان لدى اقتحامها مدينة البيرة وسط الضفة، حيث داهمت القوات المدينة بالدوريات العسكرية، وجرى اعتقال الشقيقين محمد عابد وقسام عابد، بعد مداهمة المنزل وتفتيشه.

كما اقتحمت الاحتلال المنطقة الصناعية شرقي البيرة، واعتقلت الشاب صهيب ماهر رمانه من منزله، ومالك موسى ريان، ونائل بهاء ريان من قراوة بني حسان.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، 7 فلسطينيين من بلدة طمون قضاء طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: سامي خالد بني عودة، وحارث بني عودة، وهاني بني عودة، ومصطفى بني عودة، ورايق بشارات، وأيمن ناصر بشارات، ومحمد بشارات.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال دون وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة حزما قضاء القدس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حزما واعتقلت يوسف عسكر، والفتيين عبد السلام احمد عسكر (17 عاما)، وعبد الرحمن علي عسكر (16 عاما)، وذلك بعد مداهمة منازل عائلاتهم وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد الجعبري عقب اقتحام منزله في بلدة اليامون، والشاب محمد أحمد حمارشة عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد، ومحمد ياسر أبو شادوف، وريحان ياسر أبو شادوف، وقدري ياسر أبو شادوف من برقين، طارق محمد حيفاوي من جنين، وزاهر حسني حمد من صيدا.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أمير أحمد طقاطقة، وقصي جمال ديرية من بيت فجار، وإبراهيم إسماعيل عليان، والأسير المحرر سيف درويش من مخيم عايدة، والأسير المحرر حازم الشراونة من بلدة دورا جنوب الخليل، والأسير المحرر أسيد جهاد سلامة من نابلس.

واقتحمت قوات احتلال بلدة حوسان قضاء بيت لحم واقتحمت عشرات المنازل عاثت بها خرابا، ونفذت اعتقالات طالت كل من: عبد إبراهيم حمامرة، وإبراهيم خالد حمامرة، ومحمد خالد حمامرة، ورائد إبراهيم حمامرة، وياسين جادالله سباتين.

اشتباكات في نابلس وجنين

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في منطقة شارع المريج بمدينة نابلس، كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة برقين غرب جنين.

وأطلق مسلحون في ساعات متأخرة من الليل النار باتجاه مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة جنين. وتمكن المسلحون من الانسحاب من المكان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات.