مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

اندلعت مواجهات في بعض المناطق خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

واندلعت مواجهات في بعض المناطق خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وأفادن نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا من الضفة ، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها، بينهم أسرى محررون وطفل، وتوزعت عمليات الاعتقال على المحافظات: الخليل، أريحا، رام الله، والقدس.

وداهمت قوات خاصة مخيم عقبة جبر للاجئين، جنوبي مدينة أريحا، واعتقلت الأسير المحرر سامي أبو عطا، عقب اقتحام منزله في المخيم.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من محافظة الخليل، وهم: محمد فتحي شحادة من مخيم العروب، أحمد حازم أبو عوض من مخيم الفوار جنوبي المدينة، والطفل يوسف عبد الفتاح ربعي (15 عاما) من دورا.

وطالت الاعتقالات، شادي أبو غربية، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في بلدة الرام، شمالي مدينة القدس المحتلة.

واندلعت فجر اليوم الخميس ،مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في حي الطيرة، غربي رام الله.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الحي، لتأمين اقتحام مستوطنون للجهة الغربية من الحي لإقامة صلوات تلمودية في المكان، أعقبها اندلاع مواجهات.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والرصاص المعدني على الشبان، ما أدى لإصابة الصحافي يوسف شحادة، فيما رشق الشبان الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ويقتحم المستوطنون أطراف الحي بحجة وجود قبور يهودية في المكان.

إلى ذلك، تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 17 عملا مقاوما خلال الـ24 الأخيرة، شملت 4 عمليات إطلاق نار وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة، و11 مواجهة.