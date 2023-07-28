الضفة: إصابات في مواجهات مع الاحتلال واعتداءات المستوطنين

هاجم عدد من المستوطنين مركبة مصطفى دنون من بلدة بيتونيا بالحجارة بالقرب من قرية المغير، ما أسفر عن إصابته بجراح في يده إثر تحطم زجاج المركبة، نقل على إثرها إلى مركز المغير الطبي.

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات وهجوم في الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني والغاز السام المسيل للدموع نحو المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وقرب قرية المغير شرق رام الله، أصيب مواطن بجروح في يده في هجوم للمستوطنين على مركبته.

وهاجم عدد من المستوطنين مركبة مصطفى دنون من بلدة بيتونيا بالحجارة بالقرب من قرية المغير، ما أسفر عن إصابته بجراح في يده إثر تحطم زجاج المركبة، نقل على إثرها إلى مركز المغير الطبي.

وفي السياق، أقدم مستوطنون على إضرام النار في أراضي قرية عينابوس جنوب نابلس.

وأفيد بأن مجموعة من المستوطنين أضرمت النيران في أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في قرية عينابوس، ما أدى إلى احتراق عدد منها.