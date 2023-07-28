حوارة: الاحتلال يعتقل شابا بادعاء محاولة دهس

قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه سيارة يقودها شاب بادعاء "اختراقه حاجزين" لجيش الاحتلال عند دوار عينابقوس في بلدة حوارة، ونقل الشاب للتحقيق

أثناء اعتقال الشاب في حوارة، اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال في بلدة حوارة اليوم، الجمعة، شابا بعدما أطلقت النار على سيارته بادعاء محاولته تنفيذ عملية دهس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بعد أن غادر سيارته وحاول الفرار منهم في أعقاب إطلاق جنود النار على سيارته. وفي أعقاب ذلك، دارت مواجهات في البلدة.

الشاب المعتقل في حوارة اليوم

وجاء في بيان لجيش الاحتلال أن "مشتبها سافر بسيارته اخترق حاجزين للجيش الإسرائيلي، عند دوار عينابوس في لواء السامرة. والقوة التي تواجدت في المكان ردّت بإطلاق نا باتجاه السيارة".

وأضاف بيان الاحتلال أن "الجنود الإسرائيليين طاردوا السيارة وألقوا القبض على المشتبه، الذي نُقل من أجل استمرار التحقيق معه لدى قوات الأمن. ولا توجد إصابات بين قواتنا".