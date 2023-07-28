وفاة عامل من غزة متأثرا بإصابته خلال عمله في أراضي 48

حوادث العمل ازدادت داخل أراضي 48، مؤخرا، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها.

شُيّع في مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، مساء أمس الخميس، جثمان ضحية حادث العمل عبد الله نمر عثمان وادي، والذي توفي أمس متأثرا بإصابته بجروح حرجة إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في أراضي 48، قبل نحو شهر.

ووفقا للعائلة فإنه جرى تشييع ضحية حادث العمل بعد أداء صلاة الجنازة عليه، بعد صلاة المغرب أمس في مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا، ومراسم الدفن في مقبرة المشروع.

وأعلنت العائلة عن قبول التعازي في منزل العائلة بشارع القسام في مشروع بيت لاهيا.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت داخل أراضي 48، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.