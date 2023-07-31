الاحتلال يغلق مداخل أريحا ويعيق حركة الفلسطينيين والمسافرين للأردن

أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مركبات الفلسطينيين المحتجزة في أزمات السير على مدخل أريحا الجنوبي.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين مداخل مدينة أريحا الشمالي والجنوبي بحواجز عسكرية، والشرقي بالبوابة الحديدية الصفراء.

وأفيد بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المدينة الثلاثة بشكل محكم، خصوصا البوابة الحديدية شرقي المدينة والمدخل الجنوبي، ومنعت المواطنين من الخروج من المدينة، ما تسبب بأزمات خانقة دون أن تعرف الأسباب.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مركبات الفلسطينيين المحتجزة في أزمات السير على مدخل أريحا الجنوبي.

وعُلم أن قوات الاحتلال قامت بإرجاع كافة الحافلات التي أقلت مسافرين إلى الأردن إلى معبر أريحا.

ومما يذكر أن قوات الاحتلال تعمد التضييق على الفلسطينيين في أريحا من خلال إغلاق المدينة واقتحامات متكررة.

وتشهد أريحا ومنطقة الأغوار اعتداءات وعربدة متواصلة من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، فيما توفر قوات الاحتلال الحماية لهم.