مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 4 مقدسيين

نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح الباكر، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين، حيث قامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسارات الاقتحامات وقيدت تنقلهم في ساحات الحرم.

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة اعتقالات طالت 4 مقدسيين بينهم فتى.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح الباكر، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين، حيث قامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسارات الاقتحامات وقيدت تنقلهم في ساحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة.

كما شهدت البلدة القديمة من القدس المحتلة إجراءات عسكرية مشددة من شرطة الاحتلال التي قامت بنصب الحواجز داخل الأسوار والسوق والطرقات المؤدية إلى الأقصى.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات عنه.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

إلى ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم الإثنين، 4 فلسطينيين من القدس، بينهم فتى.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر أبو الهوى، والفتى عز الدين طوطح، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة الطور، وفتشتهما.

من جهتها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يوسف برقان، ونور الدين سكافي، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.