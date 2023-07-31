مستوطنون يقيمون بؤرة عشوائية قرب أريحا

أقام مستوطنو "تفوح" خيمتين متلاصقتين في منطقة "وعرة الغول"، حوض موقع الزيتون الشرقي الواقعة شمال شرق البلدة، وخيما أخرى متفرقة بين أشجار الزيتون.

أقدم مستوطنون على إقامة بؤرة عشوائية جديدة قرب دوار الطيبة شمال غرب محافظة أريحا والأغوار.

وجاء في التفاصيل، أن عددا من المستوطنين أقاموا بيتا متنقلا "كرفان" في نزول طريق المعرجات قرب دوار الطيبة.

وأحضر المستوطنون أغنامهم وخزان ماء متنقل ومعدات بهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في المنطقة.

وفي السياق، نصب مستوطنون خياما على أراضي الفلسطينيين في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وأقام مستوطنو "تفوح" خيمتين متلاصقتين في منطقة "وعرة الغول"، حوض موقع الزيتون الشرقي الواقعة شمال شرق البلدة، وخيما أخرى متفرقة بين أشجار الزيتون.

وأعرب رئيس مجلس ياسوف، صالح ياسين، عن خشيته من أن يكون نصب هذه الخيم مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.