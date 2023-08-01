مسؤول أميركي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن اعتداءات المستوطنين في الضفة

مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية يطالب بضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات عاجلة لاحتواء التصعيد وتخفيف التوتر ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف، مؤكدًا على اهمية محاسبة ومساءلة المسؤولين قانونياً عن هذه الاعتداءات.

عبر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، أندرو ميلر، اليوم الثلاثاء، عن قلق واشنطن إزاء تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها ميلر برفقة محافظة رام الله والبيرة، ليلى غنام، إلى بلدتي ترمسعيا وسنجل، وأطلع المسؤول الأميركي على آثار الاعتداءات التي نفذها مستوطنون في حزيران/ يونيو الماضي، على أهالي وممتلكات البلدتين.

وقال المسؤول الأميركي إن "الولايات المتحدة تعمل من أجل تخفيف التصعيد الحالي وتوفير بيئة تضمن للجميع العيش بحرية وأمن وازدهار".

وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات عاجلة لاحتواء التصعيد وتخفيف التوتر ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف.

وشدد المسؤول الأميركي على أهمية محاسبة ومساءلة المسؤولين قانونيًا عن هذه الاعتداءات.

من جانبها، قالت محافظة رام الله والبيرة، ليلى غنام، إن "هذه الزيارة تأتي للوقوف على عنف وإرهاب المستوطنين بحق الأهالي في ترمسعيا وسنجل والقرى المحيطة".

وأضافت "شعبنا لا يعول كثيرًا على هذه الزيارات وأنه فقد الثقة بالمجتمع الدولي وبالولايات المتحدة التي لا تحرك ساكنًا عندما يتعلق الأمر بشعبنا".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، تعرضت بلدة ترمسعيا وعدد من البلدات المجاورة لهجوم نفذه مئات المستوطنين، أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 12 آخرين بالرصاص، إضافة إلى حرق وتحطيم عشرات المنازل والسيارات.

وفي حينه شهدت قرى وبلدات فلسطينية هجمات واعتداءات إرهابية من قبل المستوطنين، تسببت بحرق وتدمير عشرات السيارات والمنازل، إثر مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان استشهدا لاحقا.

وتوترت العلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وحكومة بنيامين نتنياهو، في الأشهر الأخيرة، بسبب توسع الاحتلال في إقامة مستوطنات في الضفة المحتلة، وبسبب تعديلات قضائية تقدمت بها حكومة نتنياهو في محاولة لإضعاف جهاز القضاء.