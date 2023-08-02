مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بمقبرة الأسباط

ذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما قامت مجموعات من المستوطنين بطقوس تلمودية بمقبرة الأسباط.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، مقبرة باب الأسباط قرب الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين اقتحموا باب الأسباط، وأدوا طقوسا تلمودية، عند باب الاسباط وعلى سور المسجد الأقصى.

يأتي ذلك، فيما تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وتأتي هذه الاقتحامات، فيما وثقت نشرة “مرصاد” الصادرة عن شبكة معراج المقدسية، تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر تموز/يوليو 2023، بهدف إشعال الحرب الدينية في المدينة المقدسة خاصة في المسجد الأقصى.

وبحسب "مرصاد"، فقد عمد الاحتلال خلال شهر يوليو إلى تكثيف انتهاكاته في المسجد الأقصى المبارك، حيث أن 6542 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، وأدوا طقوسهم التلمودية فيه.

ووفقا لـ "مرصاد"، فإن الاحتلال نفذ 142 حالة اعتقال من القدس، وأصدر 23 قرار إبعاد ومنع سفر، منها 8 قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى. وطالت قرارات الإبعاد عن المدينة نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات، حيث أبعد إلى حاجز "مزموريا" بالقرب من بيت لحم جنوب القدس المحتلة، لمدة 6 أشهر.