مصرع سائق دراجة نارية من مخيم شعفاط

أفادت طواقم الإسعاف بأنها تلقت بلاغا حول إصابة سائق دراجة نارية في حادق قرب حاجز الزعيم، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية وأجرى عمليات إنعاش لسائق الدراجة النارية، واضطر لإقرار وفاته متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها".

لقي سائق دراجة نارية في العشرينيات من العمر، مصرعه في حادث طرق وقع بالقرب من حاجز الزعيم بالقدس فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت طواقم الإسعاف بأنها تلقت بلاغا حول إصابة سائق دراجة نارية في حادث قرب حاجز الزعيم، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للجريح، وأجرى عمليات إنعاش لسائق الدراجة النارية، واضطر لإقرار وفاته متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها.

وعلم أن سائق الدراجة النارية الذي لقي مصرعه هو الشاب أنس أبو ناب من مخيم شعفاط، حيث تحقق الشرطة في ملابسات الحادث.