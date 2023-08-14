اعتقالات بالضفة والاحتلال يستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة

اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين خلال حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة، فيما فجرت عبوة ناسفة على حاجز حوارة جنوبي نابلس.

اقتحامات ومواجهات في بعض المناطق بالضفة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما استهدفت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين خلال حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة، فيما فجرت عبوة ناسفة على حاجز حوارة جنوبي نابلس.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال إيهاب فريد أبو ظهير من حي المعاجين غرب المدينة، والأسير المحرر هاني الحلبوني (62عاما) من حي المخفية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصره جنوب نابلس، وخربت محتويات عدة منازل، فيما تعمد جنود الاحتلال التفتيش المذل للمارة على النقطة العسكرية في مدخل حي الطور.

وفجرت قوات الاحتلال عبوة ناسفة على حاجز حواره جنوبي نابلس، بعد إغلاق الحاجز بشكل مفاجئ.

وأوقف قوات الاحتلال مركبة خاصة يستقلها شبان فلسطينيين، ثم أحضروا خبير المتفجرات الذي قام بفحص العبوة وتفجيرها، وعقب ذلك أعيد فتح الحاجز أمام الداخلين والخارجين من وإلى نابلس.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون واعتقلت الشابين سلام شحادة فايز الطيراوي، ومعتصم محمود غوانمة خلال تواجدهم في منزلهما، وشقيق الأخير محمد محمود غوانمة الذي تم اعتقاله على شارع أريحا.

ونفذت قوات الاحتلال أعمالا تخريبية لمنازل الفلسطينيين بالمخيم، أدت إلى خسائر مادية، فيما اعتقلت قوات خاصة الشاب يوسف أبو نجم بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الخاصة الأسير المحرر أحمد أبو فراشة، خلال اقتحام بلدة قباطية، وعز الدين نبيل اسكافي من الخليل.

وفي قطاع غزة، استهدفت زوارق بحرية الاحتلال صباح اليوم الإثنين، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الرصاص صوب مراكب الصيادين على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة شاطئ بحر مدينة غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

وتتعمد زوارق الاحتلال إيقاع الأذى في صفوف الصيادين وحرمانهم من العمل، حيث تلاحقهم بشكلٍ شبه يومي في عرض البحر، وتخرب معداتهم وتستولي على قواربهم، وتصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم المنطقة المسموح الصيد فيها.