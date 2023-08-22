اجتماع متوقّع للجنة عليا من الفصائل الفلسطينيّة الأسبوع المقبل

قال الأحمد في تصريحات إنه "من المتوقع أن يتم عقد اجتماع قريب جدا، للجنة المتابعة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اجتماع الأمناء العامين، الذي عقد في مدينة العلمين (في مصر)، ربما بداية الأسبوع القادم".

توقَّع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع الأسبوع المقبل للجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية المنبثقة عن اجتماع الأمناء العامين، الذي عُقد بمصر في 30 تموز/ يوليو.

وقال الأحمد في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إنه "من المتوقع أن يتم عقد اجتماع قريب جدا، للجنة المتابعة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اجتماع الأمناء العامين، الذي عقد في مدينة العلمين (في مصر)، ربما بداية الأسبوع القادم".

وأضاف أن الاجتماع، سيضع "تفاصيل تنفيذ القرارات التي اتخذت في اجتماع الفصائل بمصر، باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية".

وتابع: "عندما نتصدى للاحتلال (الإسرائيلي) وعربدة المستوطنين أيضا، هذا سيفتح الطريق وآفاق واسعة أمام إنهاء الانقسام البغيض الذي فرض في غزة، وطي صحفة هذا الانقسام المستمر منذ أكثر من 16 عاما، ووضع نهاية له حتى نكون موحدين في إستراتيجية المواجهة وأدواتها اللازمة".

ولم يصدر أي إعلان عن بقية الفصائل الفلسطينية بشأن الاجتماع.

وفي 30 تموز/ يوليو الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في ختام اجتماع دعا إليه للأمناء العامين للفصائل إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين، لاستكمال الحوار الوطني، بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وفي 10 آب/ أغسطس، توافق الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في اتصال هاتفي على "ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة المتابعة الفصائلية"، لبحث ملفات المصالحة الفلسطينية.