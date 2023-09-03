عودة الإرباك الليلي في بيتا: مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

تجددت فعاليات الإرباك الليلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وذلك عقب عودة المستوطنين إلى بؤرة "إفياتار" المقامة على قمة جبل صبيح.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، عددا من الفلسطينيين، خلال اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق وإصابات بحالات اختناق مع تجدد فعاليات الإرباك الليلي في بلدة بيتا قرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد وقرية زبدة جنوب غرب جنين، وقرية زبوبا غرب المدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وزبدة وزبوبا، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط وتفتيش، ونشرت فرقة مشاة في زبدة، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية الجلمة وشارع جنين - حيفا.

وتجددت فعاليات الإرباك الليلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وذلك عقب عودة المستوطنين إلى بؤرة "إفياتار" المقامة على قمة جبل صبيح.

ودعا شبان بيتا للنفير والتوجه لجبل صبيح والمشاركة في التصدي للمستوطنين الذين اقتحموا المنطقة الشرقية من جبل صبيح في البلدة.

يأتي ذلك، فيما ألقى شبان زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال في بلدة برقا شرق رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال سيف صلاح وشحة بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال المطاطي في الرأس، خلال انسحاب قوات الاحتلال من بلدة بيرزيت، وصفت جراحه بالمستقرة.

وفي بلدة حورة قضاء نابلس، أصيب شاب بكسور ورضوض، عقب اعتداء جنود الاحتلال.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على شاب خلال تواجده على دوار سلمان الفارسي، ما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه أو نقله.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلا وشابا على حاجز أقامته عند مدخل مدينة أريحا الشمالي.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل يوسف عبد الله الخطيب، والشاب جهاد سليمان أبو شلهوب من مخيم عقبة جبر أثناء مرورهما عبر الحاجز المقام على مدخل مدينة أريحا.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال في القدس، 4 فتية فلسطينيين للتحقيق معهم، وذلك بزعم رشقهم الحجارة على مركبات إسرائيلية شمال القدس.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي إقامة حاجز لتفتيش المركبات على مدخل بلدة الطور بالقدس، وتعيق مرور الأهالي وتتسبب بأزمات سير خانقة.

ونفذ فلسطينيون 26 عملا مقاوما، في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أدت لإصابة 3 مستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عملية إطلاق نار، وزرع عبوة ناسفة، إضافة لـ 4 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين بالضفة.

وشملت أعمال المقاومة إلقاء 7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، واندلاع 12 نقطة مواجهة وإلقاء حجارة، إضافة لتحطيم مركبة للمستوطنين.