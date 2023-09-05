مستوطنون ينفذون اعتداءات ويقتحمون مقامات بالضفة

قال رئيس المجلس القروي سعد عواد، إن مئات المستوطنين اقتحموا بلدة عورتا وسط حماية جيش الاحتلال، وإن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية في البلدة.

أحرق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، خيمتين تؤويان عائلة بأكملها في بلدة دير دبوان شرق رام الله، وسرقوا عددا من الأغنام، فيما اقتحم مستوطنون، مقامات إسلامية في قرية عورتا قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين أحرقوا خيمتين تعودان لعائلة سيتان ثائر عواودة في منطقة "المراح" قرب دير دبوان، حيث أتت النيران على كل ما فيهما.

ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين سرقوا أربع رؤوس من الأغنام قبل أن ينسحبوا من المكان.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون فجر اليوم الثلاثاء، مقامات إسلامية في بلدة عورتا جنوب شرق نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي سعد عواد، إن مئات المستوطنين اقتحموا بلدة عورتا وسط حماية جيش الاحتلال، وإن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية في البلدة.

ولفت إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة قبيل الاقتحام وداهمت عدة منازل فيها، واعتلى القناصة أسطح المنازل لتأمين حماية المستوطنين حتى انتهاء الاقتحام في الثالثة والنصف فجرا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال عاثت خرابا في المنازل التي جرى اقتحامها واحتجزت الأهالي لعدة ساعات.

يذكر أنه توجد في عورتا ثلاث مقامات يقتحمها المستوطنون بشكل متكرر بزعم أنها قبور لأنبياء "بني إسرائيل".

3180 انتهاكا ضد الفلسطينيين بالضفة والقدس خلال آب

وارتكب قوات الاحتلال والمستوطنون 3180 انتهاكا ضد الفلسطينيين في مدن الضفة والقدس المحتلة، خلال شهر آبا/أغسطس، وفقا لمعطيات نشرها مركز المعلومات الفلسطيني "معطى".

وبحسب تقرير "معطى"، فإن جنود الاحتلال والمستوطنون قتلوا 21 فلسطينيا بينهم 6 أطفال، وجرحوا 591 آخرين، في 185 عملية إطلاق نار.

وأبعدت سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى 6 فلسطينيين، ونفذت 96 عملية اعتقال في مدينة القدس من بين 587 عملية اعتقال في الضفة الغربية، فيما اقتحم نحو 3892 مستوطنا باحات المسجد الأقصى.

ونفذ الاحتلال 13 نشاطا استيطانيا، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات سكنية، فيما ارتكب المستوطنون 124 اعتداء.

ودمرت قوات الاحتلال والمستوطنون 51 منشأة فلسطينية ما بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، فيما صادرت 50 من ممتلكات الفلسطينيين.

ورصد التقرير 28 اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما أغلقت قوات الاحتلال 54 طريق أو منطقة، ونصبت نحو 423 حاجزا في مناطق مختلفة من الضفة والقدس.

ووفقا للتقرير، فإن المدن الأكثر تعرضًا للانتهاكات، مدينة نابلس بـ 906 انتهاكا، تليها الخليل 464 انتهاكا، ثم رام الله 384 انتهاكا.