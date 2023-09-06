اعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين ببحر غزة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما استهدفت الزوارق الحربية لبحرية الاحتلال مراكب الصيادين شمال غزة.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من مخيم العروب بالخليل وهم، بهاء كمال جوابرة، آدم محفوظ، ثائر عويضات، عمرو البدوي، محمود ماضي، ونادر الشريف.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في الخليل وشرعت في التحقيق مع ساكنيها ميدانيا، مما تسبب بحالة من الذعر في صفوف النساء والأطفال وكبار السن.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عمر شفيق الريماوي وشفيق ارحيمي من بلدة بيت ريما. وشملت الاعتقالات الشاب إسحاق محاميد من مخيم نور شمس بطولكرم.

في قطاع غزة، استهدفت زوارق بحرية الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين في عرض بحر شمال غزة.

وأطلقت زوارق بحرية الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين غرب منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، وفتحت باتجاهها خراطيم المياه.

ولم يبلع عن وقوع إصابات أو اعتقالات في صفوف الصيادين، لكنهم أُجبروا على مغادرة البحر.

وارتكبت بحرية الاحتلال أكثر من 200 اعتداء، على الصيادين الفلسطينيين ومعداتهم أثناء عملهم قُبالة سواحل قطاع غزة، منذ بداية العام الجاري وحتى الـ 27 من شهر آب/ أغسطس الماضي.