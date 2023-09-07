حملة اعتقالات بالضفة بينهم قيادي بحركة الجهاد

تركزت الاقتحامات في محافظة رام الله ومخيماتها، وكذلك في محافظة بيت لحم ومخيماتها وفي منطقة الخليل، وخلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم قادة في حركة الجهاد الإسلامي.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في محافظة رام الله ومخيماتها، وكذلك في محافظة بيت لحم ومخيماتها وفي منطقة الخليل، وخلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وأفاد نادي الأسير بأن اعتقالات، اليوم الخميس، طالت كل من: القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، سعيد نخلة من مخيم الجلزون شمال رام الله، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 17 عاما.

كما طالت الاعتقالات، الطالب في جامعة بيرزيت، والأسير المحرر عنان صافي من مخيم الجلزون، ونشمي أبو رحمة، ولؤي أبو رحمة من بلدة بلعين.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عامر دراغمة، وسليمان هيثم مزهر، والمحرر وسام الحسنات ، ومحمد نادر صومان، وتقي الدين مناصرة من مخيم الدهيشة، وعلي كريم عساكرة من بلدة العساكرة شرق بيت لحم، ومحمد رائد معالي من بلدة بيتا جنوب نابلس، بالإضافة للشاب نمر صوافطة من قرية بردلة في الأغوار الشمالية.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة في مدينة رام الله، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة للحي، فيما بلغ عن احتراق منزل في الحي نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل مضيئة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل بلدة يعبد وقرية زبوبا، ونصبت حواجز عسكرية على مفترق بلدة عرابة وآخر قرب محطة الوقود على الشارع الواصل بين بلدتي يعبد وعرابة.

ونفذ فلسطينيون 11عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الماضية، ضد قوات الاحتلال والمستوطنين أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين.

وأوضح مركز معلومات فلسطيني "معطى"، أن عمليات المقاومة تنوعت ما بين عملية طعن أدت لإصابة 3 مستوطنين، وعمليتان إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية، ومواجهات في 6 نقاط متفرقة.