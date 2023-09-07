هل رشق بالحجارة من المستوطنين؟: مصرع سائق دراجة نارية من العيسوية

كانت شبكات التواصل الاجتماعي تحدثت عن استشهاد الشاب وسام الخطيب، وذلك بعد الاعتداء عليه من المستوطنين ورشقه بالحجارة خلال قيادته لدراجة نارية بالقدس.

لقي الشاب وسام الخطيب (20 عاما)، من بلدة العيسوية، مصرعه، فجر اليوم الخميس، إثر حادث دراجة نارية وقع بالقدس، حيث عثر على حجر في منطقة الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح على شارع "بيغن" في القدس في مساره بالقرب من نفق ليفتا، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان وقدمت العلاجات الميدانية الأولية لشاب في العشرينيات من عمره، ونقلته على وجه السرعة وهو بحالة حرجة إلى مستشفى "شعاري تصيدك"، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الدراجة النارية، حيث عثر في مكان الحادث على حجر، ويتم التحقيق إذا ما كان سائق الدراجة النارية قد تعرض للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين، وهو الأمر الذي يكون قد أدى إلى تزحلق الدراجة النارية ومصرع السائق.

رشق بحجر من قبل مركبة أحد المستوطنين

وبحسب الشبهة والبلاغات التي وصلت الشرطة، تعرض الشاب وسام الخطيب إلى رشق حجر باتجاهه من مركبة أحد المستوطنين، ما أدى إلى فقدان السيطرة على دراجته النارية واصطدامه بحائط في النفق.

وأفادت مصادر عائلية عن وفاة الشاب وسام الخطيب من بلدة العيسوية خلال قيادته لدراجة نارية بالقدس، وما زالت خلفيات الحادث لم تتضح بعد.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي تحدثت عن استشهاد الشاب وسام الخطيب، وذلك بعد الاعتداء عليه من المستوطنين ورشقه بالحجارة خلال قيادته لدراجة نارية بالقدس.