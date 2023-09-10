عمّان: حسين الشيخ يبحث مع الصفدي "وقف التدهور" في الضفة

الصفدي والشيخ بحثا "الجهود المبذولة لوقف التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين".

بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الأحد، الجهود المبذولة لوقف التدهور بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي للشيخ، بالعاصمة الأردنية عمان، في إطار "عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين المملكة ودولة فلسطين، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وذكر البيان الأردني، أن الصفدي والشيخ بحثا "الجهود المبذولة لوقف التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين".

وأكدا "ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام".

وحذر الجانبان من "خطورة استمرار غياب تحرك حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين".

ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول الشيخ إلى الأردن، أو مدة زيارته لها.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور، توترا متصاعدا مع استمرار اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة، واستهداف أهال، استشهد العديد منهم.