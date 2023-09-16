إصابات في تجدد اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيتا

جددت قوات الاحتلال اقتحامها لبلدة بيتا وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

من اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في بيتا

أصيب فلسطينيون إثر مواجهات اندلعت في أعقاب تجدد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بيتا جنوب نابلس مساء السبت.

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس، بأن 22 إصابة بالاختناق بالغاز وقعت خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا.

وجاء في التفاصيل، أن قوات كبيرة من الاحتلال اقتحمت بيتا وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

واستهدفت قوات الاحتلال منازل المواطنين والأحياء السكنية بقنابل الغاز في المنطقة الشرقية من البلدة.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا على بلدة بيتا منذ أيام، فيما تجري مداهمات وتفتيش لأحياء فيها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بيتا وفتشت عشرات المنازل فجر السبت، وفي أعقاب ذلك وقعت مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.