القدس: إصابة خطيرة لشاب إثر شجار في صور باهر

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها خطيرة من جراء وقوع شجار في صور باهر بالقدس المحتلة مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "شعاريه تسيدك" في القدس لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها شرعت بالتحقيق وجمع الأدلة والبينات من المكان، فيما تبين أن الجريمة وقعت إثر شجار عنيف على خلفية جنائية؛ وفقا لما جاء في بيان الشرطة الإسرائيلية.

ولم تبلغ الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أي مشتبه بالضلوع في الشجار.