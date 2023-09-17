إصابات بمواجهات بالضفة والمقاومة تستهدف موقعا للاحتلال قرب طولكرم

ألقى شبان الحجارة خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في بلدة زبوبا غرب جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة في طولكرم.

مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا قرب نابلس (Getty Images)

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة وحالات اختناق جراء مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما بلغ عن اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، في وقت استهدفت المقاومة موقعا للاحتلال قرب طولكرم.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من منازل الفلسطينيين في بلدة بيت عوا بالخليل، وبلدة العوجا شمالي أريحا، ودوار القرع، والمزرعة الغربية، وبيت ريما، في محافظة رام الله والبيرة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وذلك بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات.

واندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس، مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إنه تعامل مع 22 إصابة اختناقا بالغاز، خلال المواجهات مع الاحتلال في البلدة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت بلدة بيتا، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة بين الشباب وقوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وألقى شبان الحجارة خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في بلدة زبوبا غرب جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة في طولكرم.

وأصيب الشاب عبد الله أبو عيشة بجراح في ظهره جراء اعتداء المستوطنين عليه بسكين، خلال مهاجمتهم لمنازل الفلسطينيين في تل ارميدة وسط الخليل.

وهاجم مستوطنون حارة السلايمة في البلدة القديمة بالخليل، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ناجح الرازم.

واعتقلت قوة إسرائيلية، الشابين زكريا أبو جاموس وعبد الله زقوت من مدينة طولكرم، وذلك خلال مرورهما عن حاجز قرب بلدة النبي إلياس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل ثلاثة شبان في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة من البلدة ونقلتهم إلى نقطة عسكرية قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي البلدة، فيما أغلق الاحتلال المدخل الغربي للبلدة.

يأتي ذلك، فيما تعرض موقع عسكري إسرائيلي في ساعات متأخرة من الليل، لعملية إطلاق نار قرب ضاحية شويكة في مدينة طولكرم.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن إطلاق النار استهدف موقع إسرائيلي، مؤكدا عدم وقوع إصابات في جنود الاحتلال.

وأكد المتحدث أن قوات الاحتلال قامت بعملية مسح في المنطقة، موضحا أنه تم العثور على فوارغ الرصاص.

وعقب الحدث اقتحمت قوة عسكرية المنطقة، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان، فيما صادر جنود الاحتلال تسجيلات الكاميرات.

ونفذ فلسطينيون 17 عملا مقاوما، في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عمليتي إطلاق نار، وإحراق نقطة عسكرية، إضافة لاندلاع حريق داخل مستوطنة

وشملت أعمال المقاومة إلقاء زجاجتين حارقتين ومفرقعات نارية، واندلاع 11 نقطة مواجهة وإلقاء حجارة.