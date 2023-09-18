غزة: الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون 24 ساعة

قرر الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق حاجز بيت حانون ("إيرز") أمام دخول العمال الفلسطينيين من قطاع غزة المحاصر إلى مناطق الـ48، 24 ساعة أخرى، وذلك "بعد تقييم الوضع الأمني وبناءً على تعليمات وزير الأمن، غالانت، ورئيس الأركان، هليفي".

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مساء أمس، الأحد، تمديد إغلاق معبر بيت حانون ("إيرز") مع قطاع غزة، لمدة 24 ساعة أخرى، بسبب الأوضاع الأمنية قرب السياج الفاصل مع القطاع.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، في بيان مقتضب، "نعلن هذا المساء (الأحد) عن تأجيل فتح معبر إيرز أمام دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل لـ24 ساعة أخرى".

وأضاف: "تم اتخاذ هذا القرار بعد تقييم الوضع الأمني وبناءً على تعليمات وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، على أن يعاد النظر في فتحه حسب تقييم الوضع في المنطقة".

ويستخدم معبر بيت حانون للمشاة والمركبات، فيما يُستخدم لنقل البضائع من إسرائيل إلى القطاع والعكس، معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم)، ويتم تشغيل المعبرين من قبل سلطة المعابر البرية في وزارة أمن الاحتلال.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إصابة 6 فلسطينيين بجراح، إثر تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي، تظاهرات قرب السياج الفاصل في القطاع.

وأغلقت سلطات الاحتلال، الجمعة، كافة المعابر في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) أمام الفلسطينيين، بحجة "رأس السنة العبرية" التي بدأت مساء اليوم نفسه واستمرت احتفالاتها حتى مساء الأحد.