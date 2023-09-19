الرئيس الفلسطينيّ عبّاس يلتقي ميقاتي في نيويورك

في ما يتعلق بالأحداث في مخيم عين الحلوة، أكد عبّاس حرصه على تحقيق التهدئة في المخيم، وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية.

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الفلسطينية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته العدوانية.

وفي ما يتعلق بالأحداث في مخيم عين الحلوة، أكد عبّاس حرصه على تحقيق التهدئة في المخيم، وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحضر اللقاء، رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور.