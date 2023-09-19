غزة: شهيد وإصابات باستهداف الاحتلال للمتظاهرين قرب السياج الفاصل

استشهد شاب برصاص الاحتلال شرق خان يونس، فيما أصيب العشرات بجروح وحالات اختناق من جراء استهدافهم قرب السياج الفاصل.

استشهد الشاب يوسف سالم رضوان (25 عاما)، وأصيب شبان آخرون بجروح وحالات اختناق من جراء استهداف جيش الاحتلال للمتظاهرين قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة المحاصر، بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع مساء الثلاثاء.

وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد رضوان، فيما أصيب 11 آخرون بجراح مختلفة أحدهم بحالة خطيرة، برصاص قوات الاحتلال شرق القطاع.

وأقر جيش الاحتلال إطلاقه النار على الشهيد في القسم السفلي من جسده، وزعم أنه "يفحص إمكانية تعرضه لانفجار عبوة ناسفة حاول إلقاءها نحو القوات"؛ حسبما نقلت تقارير إسرائيلية.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة خلف السياج الفاصل شرق غزة، أطلقت قنابل الغاز السام صوب المتظاهرين المتواجدين بمنطقة ملكة شرقي غزة.

وأطلق المتظاهرون البالونات الحارقة وأشعلوا الإطارات المطاطية على طول الحدود، وسط هتافات غاضبة منددة باعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى.

ووصل مئات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقية لغزة، عقب دعوات من أجل المشاركة في فعالية إشعال الإطارات الحارقة نصرة للمسجد الأقصى.

وقال أحد المتظاهرين "نتظاهر قرب السياج الفاصل لنرفع صوتنا عاليا، ولنؤكد أن الأقصى ليس وحده وأن شباب غزة حاضرين للدفاع عنه".

وأضاف أن "المتظاهرين أرادوا إيصال رسالة للمستوطنين الإسرائيليين مفادها بأن اقتحام الأقصى ثمنه غاليا"، مشيرا إلى أن "التظاهرات ستظل مستمرة طالما كان هناك انتهاك للأقصى والقدس والأسرى".

وتتواصل الاحتجاجات قرب السياج الفاصل منذ يوم الأربعاء الماضي، وذلك نصرة للمسجد الأقصى والقدس المحتلة والأسرى داخل سجون الاحتلال.

ويأتي ذلك فيما تتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، إذ كان الاقتحام الأخير الأحد بمناسبة عيد "رأس السنة العبرية"، مع قيام قوات الاحتلال بإفراغه من المصلين الفلسطينيين.