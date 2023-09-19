فصائل المقاومة بجنين للسلطة: توقفوا عن اعتقال مقاتلينا

قالت فصائل المقاومة في مؤتمر صحافي حضره عشرات المسلحين: "بعد معركة جنين تنتهج أجهزة أمن السلطة سياسة الاعتقالات السياسية ضد المقاومين، والتي سطر فيها مجاهدونا البطولات وشهد له القاصي والداني”.

طالبت فصائل المقاومة في مخيم جنين السلطة الفلسطينية بوقف ملاحقة المسلحين والاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية للسلطة، كما أعلنت الفصائل في المخيم عن رفضها لكل أشكال ملاحقة المسلحين التي تقوم بها أجهزة السلطة الأمنية، وطالبت الفصائل برفع الغطاء عن كل فرد ينفذ سياسة اعتقال المقاومين.

ودعت فصائل المقاومة العوائل الكريمة في الضفة الغربية لرفع الغطاء عن أفراد وعناصر الأجهزة الأمنية الذين يمارسون الاعتقال"، مضيفة: "تأتي هذه الحملة في الوقت الذي يعتدي فيه الاحتلال على مقدساتنا وحرائرنا، ويؤخر إعمار المخيم بشكل متعمد للضغط على هذا المخي"، وأكدت الفصائل أن هذه الأفعال لا تخدم إلا الاحتلال وجيشه ومستوطنيه".

وقالت فصائل المقاومة في مؤتمر صحافي حضره عشرات المسلحين مساء الإثنين: "بعد معركة جنين تنتهج أجهزة أمن السلطة سياسة الاعتقالات السياسية ضد المقاومين، والتي سطر فيها مجاهدونا البطولات وشهد له القاصي والداني”.

وأضافت الفصائل: "أننا إزاء ما تنتهجه أجهزة أمن السلطة في الاعتقال والملاحقة بحق مجاهدينا في الضفة وفي جنين على وجه الخصوص، رفضنا كافة أشكال الاعتقال السياسي، ومطاردة واعتقال المقاومين".

وتابعت الفصائل: "هذه الأفعال لا تمثل شرفاء حركة فتح وأخوة الدم في كتائب شهداء الأقصى الذين يتعرضون للملاحقة والاعتقال من أجهزة أمن السلطة، مما يؤكد هذه الحملة تستهدف كل الأحرار في الضفة".

ودعت فصائل المقاومة في مؤتمرها عناصر الأجهزة الأمنية في مدينة جنين وكافة مدن الضفة بأن استيقظوا من غفلتكم وأن اتركوا هذه الأفعال التي لا تخدم سوى أعداء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الشعب بحاجة للوحدة والتكاتف في هذه الأوقات الصعبة التي يقوم الاحتلال فيها بانتهاك "مقدساتنا وتدنيسها والاعتداء على حرائرنا".

وختمت الفصائل مؤتمرها بدعوة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وأحرار العالم إلى الوقوف بجانب أبناء شعبنا والبيوت المدمرة من عدوان على مخيم جنين، وكافة مخيمات ومدن الضفة، ودعم صمودهم وإعادة إعمار ما تم تدميرهم وأن يتم تسليم الإعمار لمن أسمتهم أيد أمينة.