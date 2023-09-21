الرئيس الفلسطينيّ يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة

أكد غوتيريش أنه سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وسينسق تفاصيل الزيارة مع الجهات الفلسطينية. وأشار إلى أنه سيترأس اجتماعا غدا لحشد الدعم المالي لـ"أونروا"

اجتمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش مشاركته بالدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأطلع عبّاس الأمين العام على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وجدّد التأكيد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني من خلال توفير الحماية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إلزام إسرائيل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

بدوره، عبّر غوتيريش عن أمله بأن يتم حل القضية الفلسطينية، ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة، بما في ذلك أن تصبح دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة قبل أن تنتهي مدة ولايته الثانية، أمينا عاما للأمم المتحدة.

وأكد أنه سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وسينسق تفاصيل الزيارة مع الجهات الفلسطينية.

وأشار إلى أنه سيترأس اجتماعا غدا لحشد الدعم المالي لـ"أونروا"، واعتبرها من أولويات مهماته كأمين عام.

بدوره، رحب عباس بما سمعه من الأمين العام للأمم المتحدة حول حرصه على حصول فلسطين على عضويتها الكاملة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كاملة.