الضفة الغربية: اعتداءات للمستو

نفذ الاحتلال، صباح اليوم السبت، مداهمات واعتقالات في عدة بلدات ومحافظات في الضفة الغربية، حيث اقتحم منازل واعتقل عددا من الشبان ونصب حواجز في منطقة الخليل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، خمسة شبان على حاجز بيت فوريك شرقي نابلس.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أوقفت خمسة شبان-لم تعرف هويتهم بعد، أثناء محاولتهم المرور بمركبتهم على الحاجز المذكور، حيث قامت بتقييدهم، واحتجازهم لساعات.

يذكر أن قوات الاحتلال تضيق الخناق على نحو 24 ألف فلسطيني من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، من خلال إغلاق الحاجز العسكري، الذي يعتبر المدخل الوحيد لهما، وذلك بشكل شبه يومي، ومتكرر، عدا عن التسبب بأزمة مرورية خانقة، وعرقلة لحركة المواطنين والطلبة.

واعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على رعاة الأغنام في قرية المغير، شرقي رام الله.

وأفاد المواطن شحادة أبو عليا في اتصال هاتفي مع "وفا"، بأن عددا من المستوطنين المسلحين، من مستوطنة "شيلو"، اعتدوا عليه، وعلى ابن عمه عاطف، بحماية قوات الاحتلال، أثناء رعيهم للأغنام في أرضهم.

وتتعرض المغير بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شابين من قرية عنزة جنوب جنين، على حاجز "دوتان" العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

والشابان المعتقلان هما محمد نصر عمور وعز الدين أحمد عمور، قد اعتقلا أثناء مرورهما على الحاجز المذكور، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

في سياق متصل، صباح اليوم السبت، شهدت مدينة الخليل عمليات دهم واقحام بيوت وتفتيش من قبل قوات الاحتلال، حيث اعتقلت الشاب، صهيب الأطرش إثر دهم منزله.

وقد تمت مداهمة منازل أخرى وفحص كاميرات المراقبة في مناطق مختلفة، وتم إقامة حواجز عسكرية على مداخل بلدات ومخيمات المحافظة.

وأضافت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال فتشت منزل المواطن، أحمد محمد النجار، في منطقة جورة الشمعة شرق يطا، وفحصت كاميرات المراقبة لديه.

كما داهمت قوات جيش الاحتلال بلدة بيتونيا غربي رام الله، واقتحمت منزلا لعائلة حبوب وعبثت بمحتوياته، مما أثار مواجهات في المنطقة.

وأصيب طفل بحروق، مساء أمس الجمعة، جراء رشه بغاز الفلفل السام من قبل المستوطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي سوسيا، جهاد النواجعة، إن مستوطنين لاحقوا رعاة الأغنام في مسافر يطا، وقاموا برش مادة غاز الفلفل على الطفل أسيد خالد الهدار (4 سنوات)، ما أسفر عن إصابته بحروق نقل إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي.

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على والد الطفل، ومنعوه من رعي أغنامه في أرضه، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإفراغ الأراضي من المزارعين ورعاة الأغنام، بهدف توسيع مستوطنة سوسيا المقامة على أراضي المواطنين.