القدس: 3 إصابات بينها خطيرة إثر شجار تخلله إطلاق نار

أسفر شجار تخلله إطلاق نار في حي أبو طور بالقدس المحتلة عن إصابة 3 أشخاص بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة.

أصيب 3 أشخاص بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة إثر شجار تخلله إطلاق نار في حي أبو طور بالقدس المحتلة، مساء الإثنين.

ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج وهم يعانون من جروح اخترقت أجسادهم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها وصلوا إلى المكان، وشرعوا بالتحقيق وجمع الأدلة والبينات من مكان الجريمة؛ وفقا لما جاء في بيان لها.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن التحقيق الأولي بينّ أن الشجار تخلله إطلاق نار، وأن الخلفية جنائية؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه.