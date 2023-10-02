مسافر يطا: مستوطنون يهدمون منشآت زراعية والاحتلال يعيق وصول الطلبة للمدارس

تأتي هذه الانتهاكات ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها الأهالي في مسافر يطا، من قبل قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين، بهدف الضغط عليهم وإجبارهم على ترك أرضهم وممتلكاتهم، والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

هدم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، منشآت زراعية بمنطقة المرتبة في عين البيضا شرق بلدة يطا، في وقت أعاقت قوات الاحتلال وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني "كرمئيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم شرق يطا، هدموا غرفة زراعية تعود ملكيتها لعائلة غسان ظاهر دعاجنة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سوسيا ومنيزل ببلدة يطا، وبلدة السموع، ونصبت حواجز مشددة على الطرق المؤدية على مداخلها، وعرقلت مرور الفلسطينيين.

الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا

يأتي ذلك، فيما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا، جنوب الخليل، بحسب ما أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وأضافت الوزارة الفلسطينية في بيان لها، أن الاحتلال عرقل وصول المعلمين من خارج يطا إلى مدارسهم الواقعة وسط المدينة.

وتأتي هذه الانتهاكات ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها الأهالي في مسافر يطا، من قبل قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين، بهدف الضغط عليهم وإجبارهم على ترك أرضهم وممتلكاتهم، والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.