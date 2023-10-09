قلق أممي من تفاقم الأوضاع بغزة وعباس يطالب بتدخل فوري لوقف العدوان

قال غوتيريش في مؤتمر صحفي من نيويورك، إن إعلان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إسرائيل ستوقف جميع إمدادات الكهرباء والغذاء والوقود، "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ بالفعل في الأراضي الفلسطينية الساحلية".

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي خصوصًا في قطاع غزة، وذلك خلال محادثته هاتفيا مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وطالب عباس "الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا، وخاصة في قطاع غزة الذي يهدد الاحتلال بقطع الاحتياجات الإنسانية التي كفلها القانون الدولي والشرعية الدولية، كتوفير المياه والكهرباء والغذاء".

وشدد الرئيس الفلسطيني "على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا في قطاع غزة (...) وضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، وضرورة القيام بواجباتها التي أقرتها الشرعية الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق الاثنين، أعرب غوتيريش، عن "قلقه العميق" إزاء قرار إسرائيل فرض "حصار كامل" على قطاع غزة.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي من نيويورك، إن إعلان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إسرائيل ستوقف جميع إمدادات الكهرباء والغذاء والوقود، "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ بالفعل في الأراضي الفلسطينية الساحلية".

وشدد الرئيس الفلسطيني لغوتيريش على أن "الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

بدوره، أكد غوتيريش أن "الأمم المتحدة تبذل جهودا من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل وقف التصعيد الجاري".

ويأتي ذلك فيما تتواصل عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة منذ السبت الماضي، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة".