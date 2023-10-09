"طوفان الأقصى": نحو 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى 64 مدرسة ومأوى في قطاع غزة

مدرسة للأونروا لجأت إليها عائلات من قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر، ولحقت أضرار جسيمة بالمدرسة، التي يقدر فيها أكثر من 225 شخصا.

نزح نحو 74 ألف فلسطيني إلى 64 مدرسة ومأوى في قطاع غزة الذي يتعرض للقصف العنيف والغارات الجوية من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت تتواصل عملية "طوفان الأقصى" والاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، في عدة مواقع ومستوطنات في "غلاف غزة" وجنوبي البلاد، وتواصل القصف الإسرائيلي في قطاع غزة وإطلاق رشقات صاروخية نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، فيما أشارت تقارير إلى "عملية برّية" وشيكة على قطاع غزة، قد تبدأ خلال 24-48 ساعة.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن ما يقرب من 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى 64 مدرسة ومأوى لها في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة في بيان لها، أنه من المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية بما في ذلك على المناطق المدنية.

وأشار البيان إلى أن مدرسة للأونروا لجأت إليها عائلات من قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر، ولحقت أضرار جسيمة بالمدرسة، التي يقدر فيها أكثر من 225 شخصا.

وأضاف أن فرق الأونروا تزود العائلات بالمأوى والمياه النظيفة، ويجري إعداد الإمدادات لتسليمها إلى الأسر، ويشمل ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ومواد التنظيف.

وطالبت الأونروا بحماية المدنيين في جميع الأوقات، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة تجنيب المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك تلك التي تأوي الأسر النازحة، للهجوم أبدا.

وتشن طائرات الاحتلال، منذ يوم السبت الماضي، عمليات قصف واسعة وعشوائية ضد المنازل والشوارع والمنشآت المدنية كشكل من أشكال الانتقام ضد المدنيين الفلسطينيين بعد فشلها في مواجهة المقاومين الذين لا يزالون يخوضون اشتباكات ضمن معركة "طوفان الأقصى" بغزة.

واضطرت عشرات الآلاف إلى إخلاء منازلها نتيجة القصف الذي استهدفها أو استهدف محيطها، وتخوفًا من المزيد من القصف، في حين طلبت قوات الاحتلال إخلاء العديد من التجمعات والأحياء من سكانها تمهيدًا لمزيد من القصف.