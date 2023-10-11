"حرقونا حرقا": الاحتلال يدمّر حيّ الكرامة بغزة بسيل من الغارات... لا قدرة للإسعاف على الوصول

ارتكب جيش الاحتلال مجزرة في حي الكرامة شمال غرب غزة، ما حال دون قُدرة مركبات الإسعاف والدفاع المدني على الوصول للمنطقة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق".

دمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيليّ ومدفعيته حيّ الكرامة شمال غرب غزة، بسيل من الغارات المتواصلة، بحسب ما أكّدت وزارة الداخلية في غزة، مساء الثلاثاء.

يأتي ذلك فيما يتعرّض قطاع غزة المحاصَر إلى عدوان إسرائيلي متواصل، أسفر حتى الآن عن استشهاد 900 شخص، وإصابة 4 آلاف و250 آخرين، فيما تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1000 قتيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، في بيان مقتضب، إن "القصف الإسرائيلي خلف عددا من الشهداء والجرحى".

وأضاف: "طائرات الاحتلال ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة".

وأشار البزم إلى تعذر وصول مركبات الدفاع المدني والإسعاف إلى منطقة القصف الإسرائيلي "بفعل كثافة الغارات الإسرائيلية وتدمير الطرق المؤدية".

في الأثناء، قال شهود عيان من مكان القصف، إن "المنطقة تتعرض لإبادة بعشرات الغارات الإسرائيلية التي شكّلت حزاما ناريا واسعا، وطالت المنشآت السكنية والطرق".

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وقال محمد الداية أحد سكان المنطقة، إن "القصف الذي تشهده المنطقة شديد جدا"، مضيفا: "حرقونا حرقا"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء نقلا عنه.

وناشد الداية الجهات المعنية بـ"العمل من أجل محاولة إدخال مركبات الإسعاف لإخلاء المصابين والقتلى، وإنقاذ المدنيين من النساء والأطفال".

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وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل في عدوانه شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.