إليزابيث النخلة،: "لا يمكن إجلاء جميع هؤلاء الأشخاص في المستشفى، أين الإنسانية؟ أين قلوب الناس بالعالم كي يسمحوا بحدوث أمور كهذه في هذا العصر؟ أرجو أن يساعدنا الله، وداعا".

ظهرت إليزابيث النخلة، والدة زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، في مقطع فيديو وهي تذرف الدموع وتستغيث وتناشد العالم من قطاع غزة الذي ظلت عالقة فيه، قائلة "أين الإنسانية؟".

ونشر يوسف مقطع فيديو لوالدة زوجته ناديا النخلة، الجمعة، وهي محاصرة في قطاع غزة، وتبكي وتتكلم بحرقة قلب قائلة "هذا آخر فيديو لي، الجميع في غزة يتجهون لمكان تواجدنا، حوالي مليون شخص، لا طعام ولا ماء، ما زالوا يقصفونهم خلال نزوحهم، أين سنضعهم؟".

وأضافت: "لكن بناتي، لا يمكن إجلاء جميع هؤلاء الأشخاص في المستشفى، أين الإنسانية؟ أين قلوب الناس بالعالم كي يسمحوا بحدوث أمور كهذه في هذا العصر؟ أرجو أن يساعدنا الله، وداعا".

عالقة في غزة..!

والدة زوجة رئيس وزراء اسكتلندا: أين الإنسانية؟: "هذا آخر فيديو لي، الجميع في غزة يتجهون لمكان تواجدنا، حوالي مليون شخص، لا طعام ولا ماء، ما زالوا يقصفونهم خلال نزوحهم، أين سنضعهم؟ #فيديو pic.twitter.com/jhOef8RP6Y — موقع عرب 48 (@arab48website) October 14, 2023

وعلق رئيس الوزراء الاسكتلندي على الفيديو قائلا "هذه حماتي إليزابيث النخلة، ممرضة متقاعدة من اسكتلندا".

وأضاف أن حماته "مثل الغالبية العظمى من الناس في غزة، لا علاقة لها بحماس، طُلب منها مغادرة غزة، لكنها مثل بقية السكان، محاصرة وليس لديها مكان تذهب إليه".

وفي منشور آخر، دعا حمزة الأمم المتحدة لإدراك أن طلب إسرائيل من 1.1 مليون شخص من سكان غزة مغادرة ديارهم نحو الجنوب قد يسفر عن نتائج إنسانية هادمة.

وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي والوقوف في وجه العقاب الجماعي، مشددا على أنه لا يوجد أي مبرر لقتل الأبرياء من رجال ونساء وأطفال.

وكان يوسف قد أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أن والدي زوجته الفلسطينية عالقان في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف أنهما يقيمان في اسكتلندا، وتوجها إلى غزة لزيارة جدة زوجته المريضة البالغة من العمر 92 عاما، عند وقوع التطورات الأخيرة في إسرائيل وغزة، وعلقا هناك.

ولفت إلى الإسرائيليين طلبوا منهما "مغادرة البلاد، لكن ذلك لم يكن ممكنا، لافتا إلى أن وزارة الخارجية البريطانية لن تتمكن من إعطاء ضمانات لمرور آمن".