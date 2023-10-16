داخلية غزّة: السكّان يشربون مياه غير صالحة

قالت الوزارة في بيان إنّ "قطاع غزّة يعاني من أزمة حادّة جدًّا في توفّر مياه الشرب في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيليّ"

قالت وزارة الداخليّة في غزّة، إنّ السكّان في ظلّ الحرب الإسرائيليّة على القطاع، يشربون مياه غير صالحة، وسط أزمة حادّة في توفّر مياه الشرب.

وأعلنت الوزارة في بيان أنّ "قطاع غزّة يعاني من أزمة حادّة جدًّا في توفّر مياه الشرب في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيليّ".

وأضافت "الاحتلال لم يضخّ أيّ لتر من مياه الشرب إلى أيّ من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، ما دفع المواطنين لشرب مياه غير صالحة"، وحذّرت من "أزمة صحّيّة خطيرة تهدّد حياة المواطنين".

والسبت، حذّرت وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أنّ أكثر من مليوني شخص في قطاع غزّة، يواجهون خطر نفاذ المياه بسبب الحصار الإسرائيليّ المطبق".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، قرّر وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، فرض "حصار شامل" على غزّة، قائلًا: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود (سيصل للقطاع)"، وفق ما نقلته القناة "13" الإسرائيليّة.

ولليوم العاشر تكثّف الطائرات الإسرائيليّة قصفها على غزّة، مستهدفة المباني السكنيّة والمرافق ما أسفر عن مقتل 2750 شخصًا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعيّ في القطاع، فضلًا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسيّة الأخرى عن القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينيّة.

فيما قتلت حركة "حماس" منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 1300 إسرائيليّ، وأصابت 3968 وأسرت نحو 200 آخرين، وفقًا لمصادر رسميّة إسرائيليّة.

ويعاني سكّان غزّة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطينيّ، من أوضاع معيشيّة متدهورة للغاية؛ جرّاء حصار إسرائيليّ متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة في 2006.