اشتباكات ومواجهات: الاحتلال يدمر البنية التحتية بمخيم نور شمس

دارت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال في عدة أحياء بالمخيم، وهناك أنباء عن وجود عدد غير محدد من المصابين بين الفلسطينيين، يمنع الاحتلال الوصول إليهم.

آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال بالبنية التحتية بوخيم نور شمس (Getty Images)

دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية في مخيم نور شمس قضاء طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، حيث يحاصر الاحتلال المخيم منذ ساعات الفجر الذي شهد اشتباكات ومواجهات تصديا للقوات المقتحمة، فيما استشهد الفتى طه محاميد (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال، وأصيب والده أثناء محاولته إنقاذه بعد إصابته.

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ومنذ فجر اليوم، تواصل قوات الاحتلال اقتحامها للمخيم، حيث نفذت عمليات تدمير واسعة في البنية التحتية والممتلكات.

ودارت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال في عدة أحياء بالمخيم، وتواصلت الاشتباكات في المخيم، بحسب ما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيليّ.

الشهيد طه محاميد

وكانت قد وردت أنباء عن وجود عدد غير محدد من المصابين بين الفلسطينيين، يمنع الاحتلال الوصول إليهم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم نور شمس طه الإيراني، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة من آلياتها إلى المخيم، ونشرت القناصة داخل البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا مشددا على المخيم وأغلقت مداخله بالسواتر الترابية.

وأضاف أن جرافات الاحتلال جرفت الشارع الرئيس طولكرم- نابلس والشوارع الداخلية بالمخيم، ودمرت البنية التحتية والكثير من ممتلكات المواطنين، الأمر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء وشبكة الانترنت عن المخيم.

وأوضح الإيراني: "لم تترك قوات الاحتلال واحدة من ممارساتها العدوانية المعهودة إلا ونفذتها داخل المخيم، وبوتيرة أعلى من الاقتحامات السابقة".

ونفذت قوات الاحتلال حملات دهم للعديد من المنازل في حارات المخيم، تخللها اعتقال تسعة شبان على الأقل، والتحقيق ميدانيا مع آخرين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أنها تبلغت بوجود إصابتين داخل المخيم، وأن جيش الاحتلال منع الطواقم من الوصول إليها بسبب أغلاق جميع المداخل، وقام الجيش باحتجاز سيارة إسعاف.

ويتعرض مخيم نور شمس لاقتحامات الاحتلال المتكررة، كان أكبرها ما جرى الشهر الماضي حينما استشهد شابان وتخلله تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات.