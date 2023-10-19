69 شهيدا بالضفة منذ "طوفان الأقصى": 3 شهداء بطولكرم والدهيشة ورام الله

يرفع شهداء فجر الخميس، عدد من استشهدوا في الضفة الغربية إلى 7 خلال أقل من 24 ساعة، برصاص واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، حيث استشهد الليلة الماضية 4 فلسطينيين بينهم طفلان.

استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، وأصيب آخرون في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 69 شهيدا وأكثر من 1300 جريح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال فجر اليوم الخميس، وهم: طه محاميد برصاصة في الرأس (16 عاماً) من مخيم نور شمس بطولكرم، وإبراهيم جبريل أحمد عوض (32 عاماً) برصاصة في الصدر من بدرس غرب رام الله، وأحمد منير صدوق (17 عاماً) من مخيم الدهيشة ببيت لحم، برصاصة في الرأس.

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في محافظة طولكرم، استشهاد الفتى طه محاميد برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام مخيم نور شمس للاجئين شرقي مدينة طولكرم.

وأفاد مستشفى "ثابت ثابت" الحكومي بمدينة طولكرم، بأن الطفل طه محاميد (16 عاما)، من مخيم نور شمس للاجئين، شرقي مدينة طولكرم، استشهد متأثرا بإصابته، بعد أن ترك لمدة ساعة كاملة ينزف على الأرض.

وأصيب الشهيد محاميد برصاص قناص من جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس فجر اليوم، حيث منع جيش الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول له أو تقديم العلاج وتركه ينزف.

وفي مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، استشهد الفتى أحمد منير صدوق، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال.

وأصيب الفتى صدوق (14 عاما) بالرصاص الحي في الرأس، ووصفت حالته بالخطيرة، ونقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين بينهم الشهيد صدوق، واعتقال عدد من الفلسطينيين بينهم عمال غزة المقيمين في الفنيق لم تعرف هويتهم بعد.

واستشهد شاب وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، في بلدة بدرس غرب رام الله.

واندلعت مواجهات في بلدة بدرس عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لاستشهاد الشاب جبريل عوض، وإصابة آخر بالرصاص الحي، وتم نقلهما إلى مركز نعلين للطوارئ، ومنه إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

ويرفع شهداء فجر الخميس، عدد من استشهدوا في الضفة الغربية إلى 7 خلال أقل من 24 ساعة، برصاص واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، حيث استشهد الليلة الماضية 4 فلسطينيين بينهم طفلان.

وشهداء الليلة الماضية هم: محمد عبد الرحمن حسين فواقة (21 عاما) برصاص مستوطنين هاجموا بلدة دورا القرع شمال رام الله، إبراهيم نزيه تركي حج علي (24 عاما) إثر إصابته برصاص الاحتلال بالبطن خلال مواجهات عند مدخل بلدة جماعين جنوب نابلس، والطفلان قيس شلش (17 عاما) وخليل شلش (15 عاما)، خلال مواجهات اندلعت قرب المدخل الرئيسي لبلدة شقبا، غربي مدينة رام الله.