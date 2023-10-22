اقتحام للأقصى ومنع الطلبة من الوصول لمدارسه

نفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية، صباح اليوم الأحد.

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، فيما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الطلبة الدارسين داخل مدارس الأقصى من الوصول إليها.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأنه وفقا لمصادر محلية نفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأضافت تلك المصادر أن قوات الاحتلال ترفض منذ ساعات الصباح السماح للطلاب بالدخول الى مدارس رياض الأقصى الموجودة داخل باحات المسجد وقامت بتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.

يتزامن ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد بالتزامن مع تشديد الإجراءات على أبوابه ومنع المصلين من الدخول والسماح فقط لكبار السن بذلك.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في القدس والأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين، ومساعي التهويد المستمرة بحقه.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.