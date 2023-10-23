أكثر من 1215 حالة اعتقال من الضفة منذ 7 تشرين الأول

هيئة الأسرى ونادي الأسير: "قوات الاحتلال صعّدت من حملات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تاريخ معركة المقاومة (طوفان الأقصى) بشكلٍ غير مسبوق، حيث اعتقلت أكثر من 1215 مواطنًا من الضّفة".

أكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الإثنين، أن "الاحتلال يشّن حملة اعتقالات طالت 85 مواطنًا على الأقل من الضّفة. منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، سُجلت أكثر من 1215 حالة اعتقال".

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت 85 مواطنًا على الأقل من الضّفة، وذلك مع استمرار عمليات الاعتقال الممنهجة والعدوان الشامل، الذي يشّنه الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: رام الله، الخليل، وبيت لحم، وتوزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة".

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ "قوات الاحتلال صعّدت من حملات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تاريخ معركة المقاومة (طوفان الأقصى) بشكلٍ غير مسبوق، حيث اعتقلت أكثر من 1215 مواطنًا من الضّفة، وشملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، والنّساء، وكبار السّن، وانتهجت قوات الاحتلال في عمليات الاعتقال، سياسة التّهديد، والضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب منازل المواطنين. يذكر أنّ هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من العمال، ومعتقلين غزة التي لم تعرف هوياتهم واعداهم حتى اللحظة بشكل دقيق، للجهات والمؤسسات الفلسطينية".

وختمت هيئة الأسرى ونادي الأسير بالقول إنّه "منذ مطلع العام الجاري بلغت حالات الاعتقال أكثر من 6500 حالة".