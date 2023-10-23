غزّة: استشهاد اللاعب الفلسطينيّ نظير النشاش في غارة قصف

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري، استشهد 6 لاعبين فلسطينيّين وهم عبد الحفيظ المبحوح، لاعب المنتخب الوطنيّ للجودو، وعمر أبو شاويش، عضو المكتب التنفيذيّ لاتّحاد الثقافة الرياضيّة".

أعلنت اللجنة الأولمبيّة الفلسطينيّة، الأحد، استشهاد "نظير عطا النشّاش" لاعب نادي خدمات البريج لكرة القدم، جرّاء القصف الإسرائيليّ لمنزل أسرته في قطاع غزّة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري، استشهد 6 لاعبين فلسطينيّين وهم عبد الحفيظ المبحوح، لاعب المنتخب الوطنيّ للجودو، وعمر أبو شاويش، عضو المكتب التنفيذيّ لاتّحاد الثقافة الرياضيّة".وقالت اللجنة على صفحتها الرسميّة بمنصّة "فيسبوك": "استشهد نظير عطا النشّاش لاعب نادي خدمات البريج لكرة القدم، السبت، إثر القصف الوحشيّ المتواصل الّذي يشنّه الاحتلال الإسرائيليّ على قطاع غزّة منذ السابع من شهر (أكتوبر) تشرين الأوّل الجاري".

كما قتل أيضًا، باسم النباهين، لاعب نادي البريج لكرة السلّة، ومحمّد الدلو، رئيس اتّحاد كرة الطاولة، ورشيد دبّور لاعب نادي أهلي بيت حانون والمنتخب الفلسطينيّ لكرة القدم، وفق إحصاء مراسل الأناضول.

ومع دخول الحرب على قطاع غزّة يومها الـ 17، يشهد الوضع في القطاع كارثة إنسانيّة غير مسبوقة، مع استمرار نزوح أكثر من مليون و400 ألف فلسطينيّ، نصفهم موجودون في مراكز الإيواء البالغ عددها 220 مركزًا.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على غزّة إلى 5087 شهيدًا، بينهم أكثر من 2055 طفلًا و1119 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح، بحسب وزارة الصحّة الفلسطينيّة، الّتي أوضحت أنّها تلقّت 1500 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 830 طفلًا