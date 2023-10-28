إصابات واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة

إصابة في مخيم الدهيشة وحملة اعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة عُرف منها في القدس والخليل ونابلس وبيت لحم

أصيب شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

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ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية، أن وحدات خاصة في جيش الاحتلال "مستعربين"، اقتحمت، اليوم السبت، مخيم الدهيشة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها اطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص الحي، نقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

إلى ذلك، أفادت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا يدعى علي أحمد عدوي بعد دهم منزله وتفتيشه في المخيم.

الخليل

كما واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مواطنين اثنين على حاجز عسكري في مدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية المواطنان هما حذيفة زكريا الجعبري من مدينة الخليل، ومحمد خليل هديب عوض من بلدة اذنا غربا، وتم اعتقالها أثناء مرورهما على الحاجز العسكري.

القدس

وفي قرية بيت اكسا، شمال غرب القدس المحتلة، أعطب مستوطنون، اليوم السبت، إطارات 10 مركبات. وقالت مصادر محلية في القرية، بحسب "وفا"، إن المستوطنين "اقتحموا أطراف القرية، وأعطبوا إطارات 10 مركبات كانت متوقفة في موقف خاص قرب مستوطنة "صموئيل" المقامة على أراضي القرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه المرة هي الرابعة التي يعتدي بها مستوطنون على المركبات المتوقفة في تلك المنطقة، منذ مطلع الشهر الجاري.

يُذكر، أن بيت اكسا لها مدخل وحيد مقام عليه حاجز دائم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعمد التنكيل بأهالي البلدة بشكل مستمر، ويعرقل دخول أي شخص من خارجها إلا وفق شروط مشددة، يوضح المصدر ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة اكسا محاصرة بجدار الفصل العنصري ويسكنها قرابة 2500 مواطن، يعيشون في ظروف صعبة للغاية، جراء الإغلاق المتواصل منذ 20 عامًا.

بيت لحم

كما واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، شابًا من بلدة نحالين، غرب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب المعتقل يدعى مؤمن أحمد حسن (٢٣ عامًا) ، وتم اعتقاله بعد أن داهمت منزل ذويه في البلدة وفتشته.

نابلس

وفي بلدة زواتا غرب نابلس بالضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مواطنين اثنين هما محمد عبد الخالق، وهشام السمري، وذلك في عملية دهم لمنزلي ذويهما.