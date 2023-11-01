الاحتلال يهدم 17 منزلًا تاريخيًّا في الضفّة يعود عمرها لأكثر من 200 عام

تشهد الضفّة الغربيّة موجة توتّر ومواجهات ميدانيّة تتزامن مع شنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا على قطاع غزّة لليوم 26 علي التوالي...

هدمت جرّافات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الأربعاء، 17 منزلًا تاريخيًّا جنوبيّ الضفّة الغربيّة، في الوقت الّذي تنفّذ فيه غارات مكثّفة على قطاع غزّة.

وقال حسن بريجيّة، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مدينة بيت لحم، إنّ الجيش الإسرائيليّ والمستوطنين "هدموا 17 بيتًا في قرية شوشحلة، قرب بيت لحم" جنوبيّ الضفّة الغربيّة.

وأشار بريجيّة، إلى أنّ المنازل "مشيّدة من الحجر القديم، ويعود عمرها إلى ما يزيد عن 200 عام".

ولفت إلى أنّ مستوطنين برفقة قوّات إسرائيليّة "هدموا المنازل مستغلّين، الانشغال في الحرب الدائرة على قطاع غزّة".

و"شوشحلة"، قرية صغيرة تقع بالقرب من تجمّع غوش عتصيّون الاستيطانيّ، بين القدس وبيت لحم والخليل، ويسكنها بضعة عائلات، غالبيّتهم تمّ تهجيرهم خلال السنوات الماضي، بفعل اعتداءات المستوطنين.

وتشهد الضفّة الغربيّة موجة توتّر ومواجهات ميدانيّة تتزامن مع شنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا على قطاع غزّة لليوم 26 علي التوالي.