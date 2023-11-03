الاحتلال يفجر منزل الأسير خالد خروشة في نابلس

قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزل الأسير خالد خروشة والد الشهيد عبد الفتاح، وأجبرت سكان العمارة المتواجد فيها منزل خروشة والمنازل المجاورة على إخلائها، ومن ثم فجرته، عقب زرع المتفجرات بداخله.

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل الأسير خالد خروشة في نابلس، وأصابت طفلا (15 عاما) بالنار، لدى اقتحامها المنطقة الشرقية في المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك، واقتحمت حي المساكن الشعبية شرق المدينة، وحاصرت منزل الأسير خالد خروشة والد الشهيد عبد الفتاح، وأجبرت سكان العمارة المتواجد فيها منزل خروشة والمنازل المجاورة على إخلائها، ومن ثم فجرته، عقب زرع المتفجرات بداخله.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في المنطقة المحيطة بمخيمي عسكر الجديد والقديم، وكذلك في حي المساكن الشعبية أصيب خلالها طفل برصاص الاحتلال الحي في القدم، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات المدينة.