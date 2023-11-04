الضفة الغربية: مواجهات واعتقالات في اقتحامات للاحتلال

واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الجمعة/السبت اقتحاماتها لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

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وبحسب مصادر محلية طالت الاقتحامات "بلدتي قبلان وقريوت جنوب نابلس، وقرية تل جنوب غرب المدينة، ودير شرف غرب نابلس"، كما ونفذت سلسلة عمليات تفتيش في عدة منازل ومركز طبي ومحلات تجارية".

ونقلت "وفا" عن مصادر في قرية تل أن "مواجهات اندلعت مع القوات من عدة محاور، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما صادرت القوات دراجة نارية".

الخليل

من جهة أخرى، أصيب شاب فلسطيني بعيار معدني في القدم، خلال اقتحام قرية خرسا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر إن "قوات الاحتلال اقتحمت قرية خرسا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في القدم"، ومساء الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أشخاص من مدينة الخليل.

وفجر اليوم، السبت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من سكان مخيم الفوار جنوب الخليل، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 أشخاص على الأقل، خلال اقتحامها المخيم. وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه منازل الأهالي في المخيم، كما اقتحمت مسجد المخيم، ورفعت علم الاحتلال عليه.

شعفاط

وأصيب فلسطيني برصاص مستوطن، في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

إلى ذلك، أطلق مستوطنو بزغات زئيف النار في بلدة بيت حانينا ومخيم شعفاط، على منازل الأهالي في المخيم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي.

وأضافت أن "قوات كبيرة اقتحمت، مخيم شعفاط واندلعت مواجهات قرب الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، والمنازل القريبة من الحاجز العسكري".

طولكرم وجنين

كما واعتقلت أسيرًا محررًا من مدينة طولكرم عند حاجز عسكري طيار بالقرب من قلقيلية، وفق مصادر محلية.

وداهمت قوات الاحتلال مغسلة سيارات على دوار بلدة عرابة واقتحمت مدخل بلدة يعبد جنوب جنين، وقرية فقوعة شمال شرق المدينة.